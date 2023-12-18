Mamak'ta Hafriyat Kamyonu Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Mamak ilçesi yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.V. (43), hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.V. adlı kadına, hafriyat kamyonu çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde A.V.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçerken kamyonun altında kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.