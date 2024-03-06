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Maltepe'de yangın çıkan binada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Maltepe'de bulunan bir binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişilere ambulansta müdahale edildi. Ancak binadan çıkarılan bir kedi kurtarılamadı.

Maltepe'de yangın çıkan binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zümrütevler Mahallesi Cem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilere ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin binadan çıkardığı bir kedi, kalp masajı yapılması ve oksijen verilmesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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