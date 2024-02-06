Maltepe'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

MALTEPE'de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yakında bulunan Maltepe Belediyesi'ne ait su tankeriyle de müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Maltepe, Cevizli Mahallesi, Yavuz Selim Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak tesisin yakınında bulunan su tankeriyle belediye ve tesis çalışanları müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 2 katlı konteyneri söndürmek için çalışma başlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yanan konteynerler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamera görüntülerine de yansıdı. 2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.