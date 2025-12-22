Haberler

İstanbul'da mali müşavirlere yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı

İstanbul'da mali müşavirlere yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü mali müşavirlere yönelik sahte fatura soruşturmasında gözaltına alınan 32 kişiden 21'i tutuklandı. 11'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali müşavirlere yönelik 'sahte fatura' soruşturmasında 21 kişi tutuklandı.
  • Soruşturmada 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Operasyonda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma işlemi yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali müşavirlere yönelik 'sahte fatura' soruşturmasında Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 32 kişiden 21'i hakkında tutuklama, 11'i hakkında da adli kontrol kararı verildi.

MALİ MÜŞAVİRLERE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün yapılan açıklamaya göre biri yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 11'i 'sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları' öne sürülen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin 11 yöneticisi olmak üzere 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma işlemi yapılmıştı.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 32'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol istemiyle hakimliği sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği ise 32 kişiden 21'i hakkında tutuklama, 11'i hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye yüzyılında ülkeyi öyle hale getirdilerki atını alan hapislik suç işleyip üsküdarı geçiyor Türkiyede bu suçluları alacak hapishane yok ancak suçluları dışarı çıkarıp suçsuzlar hapse atılırsa anca ucu ucuna sığar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

