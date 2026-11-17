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KUALA Malezya ile Fransa nadir toprak elementleri alanındaki işbirliğini geliştirme ve ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 günlük resmi ziyareti kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

İki lider, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, iki ülkenin, nadir toprak elementleri alanındaki işbirliğini geliştirme ve ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaştığını söyledi.

Fransız Carester şirketi ile Malezyalı Malaco Mining Sendirian Berhad şirketinin ortaklığında yürütülecek projenin, Malezya'da nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve işlenmesini kapsayacağını belirten Macron, proje kapsamında belirli miktarlarda üretimin güvence altına alınacağını ve çıkarılan elementlerin Fransa'da rafine edilmesinin de değerlendirildiğini aktardı.

Faaliyetlerin 2027'nin başında başlamasının planlandığını kaydeden Macron ayrıca, savunma, enerji, yarı iletkenler ile dijital bağlantı gibi alanlarda Malezya ile işbirliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Malezya, Fransa ile işbirliği için ihracat politikasında istisnaya gitti

Malezya Başbakanı Enver de ülkesinin, nadir toprak elementlerinin ham madde olarak ihracatını sınırlandıran politikasında, Fransa ile sektörün geliştirilmesine yönelik işbirliği karşılığında istisnaya gittiğini dile getirdi.

Enver, ülkesinin ham maddeleri ihraç etmediğini ancak Fransa'nın işleme faaliyetlerine ve Malezyalı ortaklarla birlikte çalışmaya bağlılık göstermesi nedeniyle bu işbirliğine imkan tanıdıklarını belirtti.

Malezya, yer altı kaynaklarını korumak ve yerli sanayiyi geliştirmek amacıyla 2024'te ham nadir toprak elementlerinin ihracatına moratoryum uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA