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Malezya'da memurlar haftanın 2 günü evden çalışacak

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Malezya'da memurlar, 1 Ağustos'tan itibaren haftada 2 gün evden veya onaylı bir noktadan, 3 gün ofisten çalışacak. Hibrit çalışma düzeni, kamu hizmeti reformunun parçası olarak hayata geçiriliyor.

Malezya'da memurların haftada 2 gün evden çalışmasını öngören hibrit çalışma düzenine geçilecek.

Yerel Malay Mail gazetesinin Kamu Hizmeti Departmanı (PSD) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Bakanlar Kurulu konuya ilişkin karar aldı.

Buna göre, memurlar, 1 Ağustos'tan itibaren Hibrit Çalışma Günü uygulamasına geçecek ve haftanın 2 günü evden veya onaylanan bir çalışma noktasından, 3 gün ise ofisten çalışacak.

Söz konusu uygulamanın, çalışma kültürünü modernize etmeyi amaçlayan kapsamlı kamu hizmeti reform gündeminin parçası olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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