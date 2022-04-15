Malezya'da iki yılın ardından "sosyal mesafesiz" ramazan - Haberler

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Malezya'da iki yılın ardından "sosyal mesafesiz" ramazan

AA - İdris Sülün - Güncel
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Malezya'da iki yılın ardından 'sosyal mesafesiz' ramazan

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da, iki yılın ardından birçok Kovid-19 tedbirinin kaldırılmasıyla Müslümanlar halka açık alanlarda sosyal mesafesiz iftar yapmanın tadını çıkardı.

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da, iki yılın ardından birçok Kovid-19 tedbirinin kaldırılmasıyla Müslümanlar halka açık alanlarda sosyal mesafesiz iftar yapmanın tadını çıkardı.

Başta başkent Kuala Lumpur'daki bağımsızlık meydanı "Dataran Merdeka" olmak üzere birçok sokak ve meydanda iftar saatinin yaklaşmasıyla ciddi kalabalıklar oluştu.

Sokaklara kurulan seyyar yiyecek ve içecek arabalarından iftarlık temin eden Müslümanlar, başkentteki sembol alanlardan Dataran Merdeka meydanındaki yeşil alanda kalabalık gruplar halinde orucunu açma imkanı buldu.

Salgın tedbirleri tamamen kaldırılmamış olsa da ramazan geçen yıllara kıyasla oldukça renkli geçiyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla yiyecek ve içecek stantlarına akın eden ziyaretçilerin, seyyar tezgahların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Geçen iki yılda uygulanan sıkı salgın tedbirleri nedeniyle yeşil alanlara kalabalık grupların girişi yasaklanmış ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden kişiler kolluk kuvvetleri tarafından sert şekilde uyarılmıştı.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, ülkesinin 1 Nisan itibarıyla Kovid-19'la mücadelede "pandemiden endemiye geçiş" dönemine girerek kapılarını yabancı ziyaretçilere açacağını açıklamıştı.

AA / İdris Sülün - Güncel

Güneydoğu, Malezya, İftar, Asya, Güncel, Haberler

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