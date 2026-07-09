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Malezya'da 6.400'den fazla halka açık EV şarj cihazı kuruldu

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Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Mayıs 2026 itibarıyla ülke genelinde 6.416 halka açık elektrikli araç şarj cihazı kurulduğunu duyurdu. Altyapı eksikliklerini gidermek için onay süreçleri 14 iş gününe indirildi.

Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), Mayıs 2026 sonu itibarıyla Malezya genelinde 6.416 halka açık elektrikli araç (EV) şarj cihazı kurulduğunu açıkladı. Bunların 2.143'ü doğru akım hızlı şarj cihazı, 4.273'ü alternatif akım şarj cihazı.

Bakanlık, EV altyapı eksikliklerini gidermek için çeşitli önlemler alındığını belirtti. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Planlama Kılavuzu ile yeni şarj istasyonlarının onay süreci 14 iş gününe indirildi. Ulusal EV Görev Gücü aracılığıyla altyapı gelişimi yakından izleniyor ve yerel değer zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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