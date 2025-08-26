Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Kadın Okçular Etkileyici Performans Sergiledi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki atlı okçuluk yarışmasına katılan kadın okçular, Selçuklu ruhunu yansıtmak için hünerlerini sergiledi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, tarihe yön veren Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen atlı okçuluk yarışması kadın okçuların da katılımıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Kadın okçular 17 yaşındaki Zeynep Cansu Ertürk ile 19 yaşındaki Yosun Çinçinoğlu, giydikleri geleneksel kıyafetleri ve at sırtındaki yetenekleriyle göz doldurdu.

Ustalıkla kullandıkları yaylarıyla hipodromdaki parkurda "Ya Hak" diyerek belirlenen hedeflere ok atan "kadın süvariler", Selçuklu ordusunun 1071'de tarihe yön verdiği ata toprağı Malazgirt'te Selçuklu ruhunu yaşatmanın gururunu yaşadı.

"Dizdarbey" isimli atıyla Eskişehir'den gelerek yarışmaya katılan Ertürk, AA muhabirine, 3 yıldır atlı okçuluk sporunu yaptığını söyledi.

Atalardan gelen ve insanı özgür hissettiren atlı okçuluk sporunun çok keyifli olduğunu belirten Ertürk, şöyle konuştu:

"Kanatlarımız çıkıyormuş da uçuyormuşuz gibi hissettiren bir spor. Ok atarak da bunu tasdikliyoruz. Böyle keyifli bir spor. Yarışlarda birincilik veya ödüller önemli ama asıl önemli olan senede bir kez görüştüğümüz buradaki güzel insanlar oluyor. Özellikle finalin bu şekilde burada taçlandırılması çok büyük bir onur. Burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Atalarımız burada daha önceden at koşturmuşlar. Bunu düşünerek yaptığımız zaman çok daha büyük mutluluk hissedebiliyoruz. Buradaki atmosferde tarihimizi canlandırıyoruz. Eskiler hayvan derilerinden kıyafetler giyindikleri için biz de onlara yakışır şekilde giyinmeye çalışıyoruz. Bu şekilde etkinlikleri olabildiğince renklendiriyoruz. Burada yarışmaktan, arkadaşlarımla, yarışmacılarla olmaktan ve at üstünde ok atmaktan gurur duyuyorum."

Etkinliğe Bursa'dan "Atakaya" isimli atıyla katılan Çinçinoğlu ise 5 yıldır atlı okçuluk sporunu yaptığını dile getirdi.

4 yıldır yarışmalara katıldığını ve 2023'te Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Çinçinoğlu, atlara olan ilgisi nedeniyle 12 yaşında atlı okçulukla tanıştığını ifade etti.

Çinçinoğlu, "Ailem bana bir at aldı ve ardından kendimi geliştirmeye başladım. Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanda bulunmak gerçekten onur verici. Atalarımızın burada Anadolu'ya giriş yaptığı yerde bulunmak çok önemli bir şey benim için." diye konuştu.

Bu sporu yapan kadın sayısının erkeklerden az olduğunu kaydeden Çinçinoğlu, sporun kadınlar arasında gelişmesine katkı sunmanın onurunu yaşadığını belirtti.

Daha fazla kadının bu sporu yapmasını istediğini söyleyen Çinçinoğlu, "Her geçen yıl kadın sporcu sayısının arttığını görüyoruz. Malazgirt'te, atalarımıza Anadolu'nun kapılarının açıldığı ilk yerde ve bu atmosferde yarışmak onur verici bir şey. Ekipmanlarımız, eyerlerimiz, başlıklar, giydiğim kostümler tarihi atmosfere uyum sağlamak için yapılmış. Hepimiz de buna uyum sağlıyoruz. Bu şekilde böyle güzel bir görüntü oluşuyor. Malazgirt'in ruhunu burada yeniden canlandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.