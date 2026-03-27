Malavi'de meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

Güncelleme:
Afrika ülkesi Malavi'de, 16 Mart'tan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Afet Yönetimi İşleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, 16 Mart'tan bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen sel ve heyelanlardan yaklaşık 69 bin hanenin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 34 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkenin 23 idari bölgesinde meydana gelen sellerden yaklaşık 310 bin kişinin etkilendiği, 6 binden fazla hanenin 84 acil durum barınağına sığındığı kaydedildi.

Yerel yetkililerin büyük ölçüde erişilemeyen bölgeleri değerlendirmeye devam etmesiyle ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, acil ihtiyaçları karşılamak, temel hizmetleri yeniden sağlamak, ikincil etkileri önlemek ve erken toparlanma sürecini başlatmak için 10 milyon dolar bütçe ayrıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Kan donduran 'Ters ilişki' cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü

Kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Polisler şüphelenmekte haklıymış! Kulaklarından çıkanlar şok etti
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi
Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi

Annesi baştan sona anlattı! Kızını bu yüzden saklamaya kalkmış