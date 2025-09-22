Malatya Valisi'nden Ahilik Haftası Mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, ahiliğin toplumsal birlik ve beraberliğini teminatı olan bir hayat felsefesi olduğunu belirtti.

Ahiliğin devlet teşkilatlanmasına da örnek olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Ahilik, insana değer veren, adaleti esas alan, çalışkanlığı ve dürüstlüğü öne çıkaran yapısıyla bugün de önemini ve rehberliğini korumaktadır. Meslek ahlakını yaşatmak, dayanışma ruhunu sürdürmek ve yeni nesillere bu mirası aktarmak hem bizlerin hem de tüm meslek kuruluşlarımızın sorumluluğundadır.???????"