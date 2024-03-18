Malatya Havalimanı, şubat ayında 63 bin 457 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın şubat ayında iç hat yolcu trafiği 63 bin 271, dış hat yolcu trafiği 186 olarak kayıtlara geçti.

Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 423, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 428'e ulaştı.

Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse ocak ayında toplamda 485 ton oldu.