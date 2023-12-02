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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şemdinli'de konser verdi

2 Aralık 2023 15:03 Son Güncelleme: 15:04 Abone Ol

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen konserde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu marşlar ve türküler seslendirdi. Vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, öğrenciler de sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Kaymakam, Tugay Komutanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve muhtarların da katıldığı konser büyük beğeni topladı.