Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şemdinli'de konser verdi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen konserde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu marşlar ve türküler seslendirdi. Vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, öğrenciler de sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Kaymakam, Tugay Komutanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve muhtarların da katıldığı konser büyük beğeni topladı.
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde konser verdi.
Kapalı spor salonundaki konsere, vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.
Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.
Bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler da şarkılar seslendirdi.
Konsere, Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir ve muhtarlar katıldı.