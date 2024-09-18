Malatya'daki Konteyner Kentte Depremzedelere Yardım

Malatya'da konteyner kentte yaşayan 200 depremzedeye alışveriş kartı ve gıda yardımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Güney Kore Belediyeler Birliği ile Türk-Kore Kültür İletişim Derneği işbirliğiyle kurulan, "Kore PCK Mahallesi" adı verilen konteyner kentte program düzenlendi.

Programda, 200 depremzedeye 1800 liralık alışveriş kartı ile gıda kolisi dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee Houng, yaptığı konuşmada, geçen yıl kasımda Kore PCK Mahallesi'nin açılışına geldiğini söyledi.

Mahallenin kurulduğu yerin daha önce tarla olduğunu anlatan Park Kee Houng, "Geçen yıl kasımda mahallenin tamamlandığını görünce çok mutlu oldum. Mahallede böyle güzel bir kültür merkezinin olduğunu görünce tekrardan heyecanlandım. Mahallenin kurulmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ile AFAD'a teşekkür ediyorum." dedi.