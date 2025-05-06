Malatya'daki Deprem Davası: Adalet Arayışı Sürüyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan B.Y, A.Ö, taraf avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.Y. (52) ise duruşmaya bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ailesinin avukatı Kerem Kaptanoğlu, bilirkişi raporunun geldiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden apartmanın Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'deki depremdeki hasar durumuna ilişkin belgenin de gönderildiğini söyledi.

Sanıklardan A.Y'nin avukatı Soner Demirci, bilirkişi raporunda eksiklerin yer aldığını savunarak apartmanın Elazığ merkezli depremde hasar aldığının ortaya çıktığını, 6 Şubat 2023'teki depremlerin daha ilk anında binanın yıkılmasının da bunu gösterdiğini söyledi.

Tanık olarak dinlenen Metin Kara, 12 yıl Hakimbey Apartmanı'nın B bloğunda oturduğunu, binanın zemin katının nem alması üzerine izolasyon yaptırdıklarını, binalarının depremde yıkılmadığını ancak hasar alması nedeniyle daha sonra yıkımının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

"Bugün kızımın doğum günü"

Duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan, apartmanda kız kardeşini ve babaannesini kaybettiğini hatırlatarak duruşmanın bir an önce tamamlanmasını, adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti.

Nilay Aydoğan'ın annesi Mediha Sevgi Aydoğan da bugün kızının doğum günü olduğunu ifade ederek, "Karar çıkar diye ümitle geldik. Bilirkişi raporuna karşı çıkıyorlar. Suçlular cezasını alsın." dedi.

Depremde hayatını kaybeden Gülen Öner'in ağabeyi Yunus Öner de binanın yıkılmasında ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.