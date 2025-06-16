Malatya'da TIR Lastiği Patladı, Esnaf Yaralandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tırın lastiğinin patlaması sonucu yaralanan esnaf Eyüp Yıldırım, o anları anlattı. Depremler sonrası işine konteynerde devam eden Yıldırım, olay anında arkadaşlarıyla oturduğunu ve lastiğin patlaması sonucu yaralandığını ifade etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, dükkanının önünde arkadaşlarıyla otururken yoldan geçen tırın lastiğinin patlaması sonucu yaralanan esnaf, o anları anlattı.

İnönü Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla işletmesinin önünde çay içerken yoldan geçen tırın lastiğinin patlaması sonucu yaralanan 31 yaşındaki Eyüp Yıldırım, AA muhabirine Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerle iş yerlerinin yıkıldığını ve işine konteynerde devam ettiğini hatırlattı.

Havaların sıcak seyretmesinden dolayı işletme önünde oturduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ağacın kenarında otururken iş makinesi geliyordu. Arkadaşlara bu iş makinesi üstümüze düşer dedim şaka yaptım. Yüzümü dönmemle tır dönüş yaptı ve lastiği patladı. Sırtımda yaralar ve kulağım az duyuyor. Adamı durdurmaya çalıştım ve durmadı gitti. Kuzenim yanımdaydı onun da parmağında sıkıntı var. Ben ve kuzenim yaralandık."

İşletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddedeki işletmesinin önünde oturduğu sırada yoldan geçen tırın lastiğinin patlaması ve vatandaşların kaçması yer aldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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