Malatya'da kuyumcuda silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir kuyumcuya silahlı soygun girişimi gerçekleşti. Soyguncu olay yerinden kaçmadan önce kuyumcu sahibi Acil Çağrı butonuna basarak durumu polise bildirdi. Zanlı kısa süre sonra gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şifa Mahallesi'nde Tuba Çatalkaya'ya ait kuyumcuya silahla giren S.C.Ş, altınların elindeki çantaya doldurulmasını istedi.

Çatalkaya'nın 112 Acil Çağrı butonuna basmasıyla birlikte olay yerinden kaçan S.C.Ş. ile şüpheliye yardımda bulunan H.G, Akçadağ ilçesinde gözaltına aldı.

İş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, yüzü maskeli ve elinde silah olan şüphelinin kuyumcu kadından elindeki çantaya altınları koymasını istemesi ve iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı butonuna basmasının ardından zanlının kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
