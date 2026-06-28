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Malatya'da kiraz yarışmasında dereceye giren üreticiler ödüllendirildi

Malatya'da kiraz yarışmasında dereceye giren üreticiler ödüllendirildi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen 28. Yeşilyurt Kültür Spor ve Kiraz Festivali kapsamındaki kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Birinciye 20 bin lira ödül takdim edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 28. Yeşilyurt Kültür Spor ve Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilyurtlular Yardımlaşma Derneğince organize edilen yarışmanın ödül töreni, Yeşilyurt Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, Malatya'nın geleceğini inşa ettiklerini belirterek, herkesin kentin gelecek vizyonuna odaklanması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de geçen yıl yaşanan zirai donun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini anımsatarak, üreticilere devlet tarafından destek ödemesi yapıldığını ifade etti.

Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle ara verilen festivalin bu yıl yeniden düzenlendiğini belirterek, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi, festivale katkı sunan kişi ve kurum temsilcilerine plaket verildi.

Yarışmaya katılan 52 üretici arasından Arda Küçükkuş birinci, Emir Ömer Özendi ikinci, Şeyma Kızıltan üçüncü, Abdurrahman Uçar ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birinciye 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira, mansiyon ödülü sahibine ise 7 bin 500 lira para ödülü verildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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