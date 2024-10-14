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Malatya'da Depremden Etkilenen Okullar Yeniden İnşa Ediliyor

Malatya'da Depremden Etkilenen Okullar Yeniden İnşa Ediliyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Malatya'da 52 okul kasım ayında tamamlanacak. Vali Yavuz, 855 derslikte hasar olduğunu ve hayırseverlerin de destek verdiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan ya da ağır hasar aldığı için yıkımı gerçekleştirilenlerin yerine yapılan 52 okul kasım ayı itibarıyla tamamlanacak.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da eğitim kurumlarına da zarar verdi.

Depremler nedeniyle 2 okulun yıkıldığı, 46 okulda ağır, 18 okulda ise orta hasarın oluştuğu kentte 855 derslik kullanılamaz hale geldi.

Kentte depremlerden etkilenen eğitim kurumlarının yeniden inşası için hummalı bir çalışma sürüyor.

Bazı okullar devlet eliyle yaptırılırken bazılarına da hayırseverler katkı sunuyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin sadece konutlara ve iş yerlerine değil eğitim kurumlarına da büyük zarar verdiğini söyledi.

Kentte depremlerde 855 dersliğin zarar gördüğünü aktaran Vali Yavuz, "855 dersliğin tekrar inşası için yoğun bir çalışma ve gayret gösterildi. Kasım itibarıyla 723 dersliğimizi, 52 okulumuzu fiilen teslim etmiş olacağız. Bunun yanında tabii özellikle hayırseverlerimiz de yine bize zaman zaman ayni, yüzde 25, yüzde 50 gibi katkılarla yani devlet ve hayırsever işbirliği ile yapmış olduğumuz eğitim kurumları da mevcut." dedi.

"29 okul, 391 derslikte hayırseverlerimizin bize katkısı olmuştur"

Eğitime katkı sunan hayırseverlere de teşekkür eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimize ilgi gösteren gerek yurt dışındaki Malatyalı kardeşlerimize gerekse Malatya ile hiçbir irtibatı olmadan buraya gelip yardım etmek isteyen hayırseverlerimize, İstanbul'da ve diğer yerlerdeki Malatyalı hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda 29 okul, 391 derslik yapımı konusunda hayırseverlerimizle işbirliği protokolleri yaptık. Bunların bir kısmı tamamını bir kısmı biraz önce bahsettiğim gibi yüzde 50'si, bir kısmı ayni bağışlarla yapılmış okullarımız. 29 okul, 391 derslikte hayırseverlerimizin bize katkısı olmuştur."

"7,5 milyar liralık bir bütçe kullanıyoruz"

En büyük ve en güzel hayırlardan birinin de eğitime yapılan yatırım olduğunu kaydeden Vali Yavuz, "Elbette biz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün eğitim kurumlarına yatırım yapıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığımız da depremden etkilenen okulların yeniden inşası konusunda bize ciddi kaynaklar aktarıyor. Nitekim şu anda şehrimizde bu kapsamda 7,5 milyar lira civarında bir bütçe kullanıyoruz. Ama buna ilave olarak hayırseverlerimiz de bize destek verirse bundan büyük bir mutluluk duyarız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

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