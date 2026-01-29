6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - "Yeniden inşa edilen Malatya'da" trafik yer altı otoparklarıyla rahatlayacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve şehir merkezi adeta yeniden inşa edilen Malatya'da, trafik yoğunluğu, iş yerleri ve bağımsız bölümlerin altına inşa edilen yer altı otoparklarıyla rahatlatılıyor.

Akpınar, Halfettin, Dabakhane, Cevherizade ve Saray mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan, kentin çarşısı olarak bilinen ve depremlerde büyük oranda yıkılan alanın yeniden inşası için yürütülen çalışmalar, Emlak Konut tarafından sürdürülüyor.

Kent merkezinin büyük kısmını kapsayan Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Saray Mahallesi'nde yaptırılan iş yerlerinin altına 4 bin 100 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa edildi.

Bu sayede kentin trafik yoğunluğunun azaltılması ve otopark sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra başlatılan inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

"Asrın felaketi"nden "asrın inşasına" giden yolda olduklarını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Yolları 30 metrelik genişliklere kavuşturarak, otoparkları, yeşil alanlarıyla birlikte yeni bir şehir tasarladık. Şu ana kadar 13 bin 200 iş yerini inşa ediyoruz. Şehrin kalbinde 9 bin 400 iş yerini inşa ediyoruz. Bir kısmını teslim ettik ve süratle esnafımız hazırlık yapıyor. Modern bir şehir tasarımından bahsetmiştim. 4 bin 100 araç kapasiteli otopark yapıyoruz. Şehrin merkezinde, kalbinde ticari alanlara gelen müşterilerimizin, hemşehrilerimizin araçlarını rahatlıkla park edebileceği, trafik sorunu oluşturmayacak, çağdaş ve modern bir çözümü de ortaya koymuş oluyoruz. Bunları teslim ettiğimizde Malatya sadece kendi ticari aktivitelerini yerine getiren değil, bölgenin cazibe merkezi, incisi. İleride de turizm faaliyetlerinde çok öne çıkacak çağdaş bir tasarım içerisinde bu iş yerlerini yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim."

Trafik Malatya için öncelikli

Kent merkezinde trafik sorununu öncelik haline getirdiklerini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Çarşının kalbi' diye tarif ettiğimiz yerde bizim 5 bin 700 bağımsız bölümümüz var ve burada 3 bin 300'e yakın iş yerimiz var, diğerleri büro ve konut olmak üzere. Bahsettiğimiz alanda 1550 araçlık otoparkımız, içinde bulunduğumuz yerde de 1450 araçlık otoparkımız var. Şehrin merkezi ve ticaret merkezinde 3 bin otoparkımız aynı yerde bulunuyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde trafik yoğunluğu oluşturmayacak, gelen müşterilerimizin ve misafirlerimizin de rahatlıkla araçlarını park edebileceği bir kapasiteyi oluşturmuş bulunuyoruz."