Son dakika: Malatya'da atlı jandarma timi görevde Son dakika gündem haberi... Malatya'da atlı jandarma timi, piknik yerleri ve turistik alanlarda devriye görevi yürütüyor. Malatya'da atlı jandarma timi, piknik yerleri ve turistik alanlarda devriye görevi yürütüyor. Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Çelebi" ve "Cankız" isimli atları kullanan ekipler, Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Tabiat Parkı, Beydağı Tabiat Parkı'nda ve UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde güvenliği sağlıyor. Ekipler, park ziyaretçilerinin ilgisiyle karşılaşıyor, atları sevmek isteyen çocukları geri çevirmiyor. Özel yetiştirilen atlarla kara yoluyla ulaşılamayan noktalarda ve göl kenarında devriye görevi yapan jandarma astsubaylar, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden de destek alıyor. Ekipler, kentteki görevlerini 19 Temmuz'a kadar sürdürecek. AA / Okan Coşkun - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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