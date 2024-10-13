Malatya'da Alabalık Üretimi Deprem Sonrası Artış Gösterdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da afetin ardından düşen alabalık ve alabalık yavrusu üretimi, devletin destekleriyle artmaya başladı.

Kentte 9 bin ton alabalık, 52 milyon alabalık yavrusuna ulaşan üretim, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından düştü.

Deprem nedeniyle 22 tesisin zarar gördüğü kentte geçen yıl 4 bin ton civarında olan alabalık üretimi, devletin üreticiyi desteklemesiyle bu yılın 9 ayında 6 bin 280 tona yükseldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, şehrin bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin üst düzeyde olduğunu söyledi.

Su ürünlerinde elverişli alanlara sahip olduklarını, Sürgü ve Sultansuyu baraj gölleri ile Darende ve Doğanşehir ilçelerinde akarsulardaki kara havuzlarında porsiyonluk alabalık yetiştirildiğini belirten Akar, Boztepe ve Kapıkaya barajlarında da üretimin başlamasıyla üretimi 13 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kent genelindeki 48 tesiste porsiyonluk alabalık yetiştirildiğini kaydeden Akar, "6 bin 280 ton civarında porsiyonluk alabalık üretimimiz var, kapasitemiz 10 bin ton. Deprem, sektörü etkiledi, üretimimiz geçen yıl 4 bin tona kadar düştü. Depremin etkilerinin gitmesiyle üretimimiz hızlı şekilde artıyor. Üretimi 10 bin tona kadar çıkarmayı hedefliyoruz. 53 milyon alabalık yavrusu üretim kapasitemiz var ancak hali hazırda 13 tesiste yaklaşık 31 milyon alabalık yavrusu üretimimiz devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Depremzede üreticilere 13,5 milyon lira destek

Su ürünlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli desteklerinin bulunduğunu hatırlatan Akar, "Alabalık üretiminde kilogram başına 1 lira 80 kuruş destek veriyoruz. Deprem sürecinde zarar gören üreticilerimize 13,5 milyon lira desteğimiz oldu. Ekonomik yatırımlar ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kapsamında tesis yapımında desteklerimiz oluyor. Üretim yapanlara her platformda desteklerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde alabalık yavrusu yetiştiren Gökçe Dulkadir, "135 ton canlı alabalık üretim kapasitemiz var, 14 milyon da alabalık yavrusu üretiyoruz. Yumurta ve alabalık yavrusu olarak iç piyasaya satış yapıyoruz. Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Elazığ, Erzincan ve Van'a gönderiyoruz. Genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya satıyoruz." dedi.