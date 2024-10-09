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Malatya'da 2,2 Milyon Sazan Yavrusu Suya Bırakıldı

Malatya'da 2,2 Milyon Sazan Yavrusu Suya Bırakıldı
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Malatya'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 12 ayrı bölgeye 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı. Müdür Osman Akar, bu yılki faaliyetlerle birlikte son 10 yılda toplam 8,5 milyon sazan yavrusunun bırakıldığını belirtti.

Malatya'da baraj ve göletlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, kentte baraj ve göletlerde ticari avcılık yapan 134 teknenin bulunduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 2 bin 225 ton sazan balığı avlanıldığını anlatan Akar, "Kırsalda yaşayan insanlarımız ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı. Bu yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında sazan yavrusunu 12 ayrı bölgeye bıraktık. Son 10 yılda yaklaşık 8,5 milyon sazan yavrusunu göl ve göletlerimize bırakarak ticari avcılığı geliştirmeye çalıştık." diye konuştu.

Malatya'da baraj ve göletlerde avlanılan sazanların iç piyasada tüketildiğini ifade eden Akar, "Sazanla ilgili Malatya'da işleme tesisi yok, diğer illere gönderiliyor. Balıkların cüzi kısmı iç piyasada tüketiliyor, kalan kısmı Diyarbakır'daki işleme tesislerinde temizlenerek diğer illere gönderiliyor. " ifadelerini kullandı.

Balık üretim alanlarını sürekli denetlediklerini, su kirliliğini takip ettiklerini belirten Akar, "Su kirliliği takibi kapsamında 12 farklı noktada 6 ayda bir numuneler alıyoruz. Su kirliliğinin olup olmadığını takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yerel Haberler Balıkçılık Osman Akar malatya Ekonomi Güncel Çevre Yaşam Tarım

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