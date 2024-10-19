Üye Girişi
Haberler

Malatya Çevre Yolunda İnceleme: Zaman ve Akaryakıtta Tasarruf

Malatya Çevre Yolunda İnceleme: Zaman ve Akaryakıtta Tasarruf
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'daki çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte yıllık 631 milyon liralık tasarruf elde edileceğini açıkladı. Bakan, yolun projenin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulunarak projenin tamamlanmasıyla zaman ve akaryakıttan büyük tasarruf sağlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Malatya çevre yolunun kenti kuzeyden kuşaklayan önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Malatya halkının çevre yolu olarak adlandırdığı mevcut yolun artık şehir içerisinde kaldığını ve buradan geçen yüz araçtan 41 tanesinin ağır taşıt olduğunu ve bunların trafiğe olumsuz etkisinin olduğunu aktaran Uraloğlu, "Onun için 53 kilometre uzunluğunda Malatya'mızı kuzeyden kuşaklayan çevre yoluna başlamıştık. Kamulaştırma çalışmaları vesaire onları bitirdik. 2022 yılı nisan ayında Malatya'mızın, Kahramanmaraş, Kayseri, havaalanı ve Sivas yollarını da kapsayacak olan 26 kilometrelik kesimini bitirerek trafiğe açmıştık. Şimdi Battalgazi'ye kadar olan yaklaşık 12 kilometrelik kesiminin de aşağı yukarı yarısını asfalt seviyesinde bitirmiş durumdayız. Yani 6,5-7 kilometre civarında Battalgazi'ye kadar olan 12 kilometrelik kesimin tamamını da yıl sonuna kalmadan bitirmiş olacağız. Yani 38 kilometrelik kesimini bu sene sonu itibarıyla bu da çevre yolumuzun yüzde 71'i demektir sene sonuna kadar bitirip trafiğe açmayı hedefliyoruz. Şu anda çalışmalarımızda önemli bir sıkıntımız yok. Burada yüze yakın makine ve yine iki yüze yakın personelimizle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu yolun kalan 15 kilometrelik kısmı için de ikmal ihalesinin yapıldığını ve müteahhit firmanın araziye girmiş olduğunu söyleyerek yolun gelecek yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefini koyduklarını belirtti.

Malatya'nın 16 ili birbirine bağlayan bir giriş ve çıkış kapısı olduğunu aktaran Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre yolumuz da bunun önemli bir bölümünü oluşturmuş olacak. Tabii trafiğin rutinde olduğu süreler oradaki Malatya'dan geçiş yaklaşık 1 saat sürüyor ama trafiğin daha yüksek olduğu, daha yoğun olduğu saatlerde bu, bir saati de geçiyor. Tabii bazı arkadaşlarımız burası Malatya, buradan kolay geçilmez diye espri de yapabilirler ama biz seyahat edecek olan insanları güvenli ve zamanında oradan geçirmemiz gerekir. Çevre yolumuzla inşallah yaklaşık 25 dakikalık bir sürede Malatya'yı geçmiş olacağız. Tabii bu projemiz zamandan ve akaryakıttan önemli katkılar sağlamış olacak. Zaman ve akaryakıttan topladığımız da yıllık 631 milyon liralık bir tasarrufu da sağlamış olacağız. Bu da bu projemizin ne kadar fizibil ve gerekli olduğu bir proje olduğunu ortaya koyuyor. Yine aynı şekilde 19 bin 177 ton, emisyon azaltımı da sağlamış olacağız ve bu anlamda da çok çevreci bir proje hayata geçirmiş olacağız."

Bakan Uraloğlu, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile AK Parti İl Başkanı Namık Gören eşlik etti.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yerel Haberler İnceleme Politika malatya Ekonomi Güncel Ulaşım Çevre

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Harun bebeğin hikayesi kahretti

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Acılı baba isyan etti

 Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

 Özgür Özel 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu: Namussuzdur, şerefsizdir

'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu
Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor? OSIMHEN NEDEN YOK? Antalya- Galatasaray maçında Osimhen neden oynamıyor? ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki! Eskişehirspor Osmanlıspor Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.