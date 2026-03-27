Makedonyalı Futbol Kulübü Başkanı Batman'da Kaçak Altınla Yakalandı

Batman'da durdurulan bir taksideki Makedonyalı futbol kulübü başkanı B.H., 2 kilo 581 gram kaçak altınla yakalandı. Altının piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Batman-Siirt kara yolunda durdurulan takside yapılan kontrolde, eritilerek külçe haline getirilmiş ve gümrük kaçağı olduğu belirtilen, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi. Yapılan incelemede, altınla yakalanan B.H.'nin Makedonya 1'inci Lig'de mücadele eden bir kulübün başkanı olduğu belirlendi. Altınlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti

Gece yarısı iki kardeşi katletti