Makedonyalı Futbol Kulübü Başkanı Batman'da Kaçak Altınla Yakalandı

BATMAN'da polis ekipleri tarafından durdurulan taksideki müşteri Makedonyalı futbol kulübü başkanı B.H., 2 kilo 581 gram kaçak altınla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Batman-Siirt kara yolunda durdurulan takside yapılan kontrolde, eritilerek külçe haline getirilmiş ve gümrük kaçağı olduğu belirtilen, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi. Yapılan incelemede, altınla yakalanan B.H.'nin Makedonya 1'inci Lig'de mücadele eden bir kulübün başkanı olduğu belirlendi. Altınlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

