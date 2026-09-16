Mahmut Arıkan'dan motorin zammına "Türkiye 100 yılı" tepkisi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Arıkan, "Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık" ifadesini kullandı.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Arıkan, "Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık" ifadesini kullandı.
Arıkan, motorine gelecek zamma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Arıkan, motorin fiyatının 100 lirayı gösterdiği bir akaryakıt istasyonu görselini paylaşarak, "Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık" ifadelerini kullandı.
Arıkan'ın paylaşımında, iktidarın "Türkiye Yüzyılı" söylemine gönderme yapılarak motorin fiyatlarının 100 lira seviyesine ulaşması eleştirildi.