Mahmut Arıkan, 70 avukatın hakim ve savcı olmasına dair sözlere tepki gösterdi

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(ANTALYA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in, barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olması için referans olduklarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Arıkan, "Önceden bunları gizli saklı yapıyorlardı. Artık milletin gözünün içine baka baka yapıyorlar" dedi.

Arıkan, partisinin Antalya teşkilatınca düzenlenen "Antalya Kardeşlik Buluşması" programında yargı atamaları ve "fon vurgunu" iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in, barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olması için bakanlıkla görüştüklerine ve referans olduklarına ilişkin sözlerini eleştirdi.

Bir yerlere gelebilmek için liyakatin yetmediğini söyleyen Arıkan, on binlerce hukuk mezunu gencin işsiz olduğunu belirterek, "Önceden bunları gizli saklı yapıyorlardı. Artık milletin gözünün içine baka baka yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

İktidara geldiklerinde ilk yapacakları işlerden birinin mülakatı sonlandırmak olacağını belirten Arıkan, atamalarda siyasi yakınlığa ve akrabalık ilişkilerine dayalı kayırmacılığa son vereceklerini söyledi.

"HER ŞEYDEN, ATILAN HER ADIMDAN HABERLERİ VAR"

"Fon vurgunu" iddialarına da değinen Arıkan, yaşananların ihmal değil, örgütlü bir durum olduğunu savundu. İktidarın süreçten haberdar olduğunu öne süren Arıkan, "Vay efendim biz bilmiyorduk, hepsi hikaye. Her şeyden, atılan her adımdan haberleri var" dedi.

Arıkan, geçmişte sessiz sedasız yürütülen bu tür faaliyetlerin bu kez ortaya çıktığını söyledi ve asıl kaybın para olmadığını ifade etti. Arıkan, kaybedilen paranın tasarruf yapılarak veya sorumlulardan tahsil edilerek karşılanabileceğini ancak insanların karartılan geleceğinin ve çalınan umutlarının telafi edilemeyeceğini dile getirdi.

"DEVLETE KARŞI İNSANLARIN GÜVENİ ORTADAN KALKTI"

Yaşananların devlete duyulan güveni zedelediğini belirten Arıkan, yetkililerin yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çağrılarını da eleştirdi.

Arıkan, "Devlete karşı insanların güveni ortadan kalktı. Yahu size insanlar altınla güvenir mi Allah aşkına? Güvendikleri paranın başına ne iş geldiğini hep beraber gördük" dedi.

Kaynak: ANKA