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Madde bağımlısı kavga sonrası gecekonduyu ateşe verdi

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Ümraniye'de madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, eşiyle kavga ettikten sonra yaşadığı gecekonduyu ateşe verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

ÜMRANİYE'de, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen S.G., eşiyle kavga etti. Boğazına bıçak dayayıp yaşadığı gecekonduyu ateşe veren S.G., gözaltına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında, Huzur Mahallesi, Arif Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre; madde bağımlısı S.G., bilinmeye bir nedenle eşiyle kavga etti. Sesleri duyan komşuları, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine S.G., bıçağı boğazına dayadı. Polisin ikna çalışmaları sırasında şüpheli S.G., yaşadığı gecekondu evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binaya sıçramadan söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Şüpheli S.G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin kardeşi M.G. Sancaktepe'de oturuyorum.Telefon geldi, ailesini rehin mi almış ne, öyle söylediler. Abim Serkan. Sonra da evi yakmış. Şu an evde kimse yok diye konuştu.

BIÇAĞI KENDİ BOĞAZINA DAYADI

Şüphelinin diğer kardeşi Memurların yüzünden çıktı yangın. Bir türlü alamadılar kardeşimi. Rehin alma falan yok, bıçağı kendi boğazına dayadı. Gelmeyin dedi polislere. Evi ateşe verdi. Uyuşturucu bağımlısı kendisi. Gözaltına aldılar, götürdüler diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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