Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Elektrik ve Su Kesintilerine Son Vermek İçin 1 Yıl Süre Verdi

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, elektrik ve su kesintilerini bir yıl içinde sona erdireceğini belirterek, başarısız olması halinde görevinden ayrılacağını söyledi.

Ulusal basınındaki haberlere göre Rajoelina, ülke genelinde süren elektrik ve su kesintilerine yönelik protestolar nedeniyle dün başkanlık sarayında sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkent Antananarivo'daki toplantıya, kilise temsilcileri, üniversite rektörleri, öğrenciler, gençlik dernekleri, girişimciler, sendikalar, sağlık çalışanları, öğretmenler, sanatçılar ve gazetecilerden oluşan 1500'den fazla kişi katıldı.

Rajoelina, burada yaptığı konuşmada, "Tanrı huzurunda yemin ederim. Sizden bir yıl istiyorum, başaracağım. Aksi halde istifa edeceğim." ifadesini kullandı.

Enerji sorununu çözmek için çeşitli projeler yürütüldüğünü belirten Rajoelina, "Gerekirse jeneratörleri uçakla taşıyacağız, böylece Antananarivo'da ve tüm Madagaskar'da artık kesinti olmayacak." dedi.

Diğer yandan asistan doktorların çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden protestocular, Cumhurbaşkanı'nın görüşme davetini reddederek perşembe günü genel grev çağrısı yaptı.

Bazı medya kuruluşları da toplantıyı boykot etti.

29 Eylül'de hükümet feshedilmişti

Başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi, haftalardır devam eden su ve elektrik kesintilerini protesto etmek için sokaklara çıkmış, gösteriler zamanla güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşmüştü.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösterilerde, özellikle gençler ön safta yer almış, hükümete kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele çağrısı yapılmıştı.

Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, 29 Eylül'de hükümetini feshetmesinin ardından General Ruphin Fortunat Zafisambo'yu başbakan olarak atamıştı.