Macaristan: Drujba boru hattından petrol gelmediği sürece Ukrayna'ya gaz tedariki durdurulacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol gelmediği sürece Ukrayna'ya gaz tedarikinin durdurulacağını bildirdi.

Başbakan Orban, sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı video mesajda, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orban, Ukrayna'nın son 30 gündür Drujba boru hattını kapalı tuttuğunu savunarak, "Petrol gelmediği sürece Ukrayna'ya gaz tedariki durdurulacak. Macaristan'ın enerji güvenliği ve sabit fiyatları korunacak." dedi.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
