Macaristan, AB'nin Rus Enerji İthalatını Yasaklama Planına Karşı Çıkıyor

BUDAPEŞTE, 21 Ekim (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin önerdiği, Rusya'dan enerji ithalatını yasaklamaya yönelik REPowerEU planını engellemek için tüm siyasi ve hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Pazartesi günü Lüksemburg'da yapılan AB dışişleri ve enerji bakanları toplantısının ardından konuşan Szijjarto, önerilen yasağın profesyonel ve enerjiye, güvenliğe ve ekonomiye ilişkin gerekçeleri olmadığını belirterek önerinin sadece siyasi ve ideolojik nedenlere dayandığını vurguladı.

AB Komisyonu'nu önerinin belirli üye ülkelere yönelik olası sonuçlarını tam olarak anlamadığı gerekçesiyle eleştiren Szijjarto, önerinin kabul edilmesinin, Macaristan ve Slovakya'nın enerji güvenliğini "ciddi şekilde tehlikeye atacağı" uyarısında bulundu.

Paketin nitelikli çoğunluk oylamasıyla kabul edilmesinin, "AB hukukunu açıkça ihlal edeceğini" belirten Szijjarto, bunun aslında oybirliği ile onaylanması gereken bir yaptırım önlemi olduğunu savundu.

"Bu paketin asıl etkisi, Macaristan'ın ve büyük ölçüde Slovakya'nın enerji arzı güvenliğini yok etmek olacaktır" diyen Szijjarto, Macaristan'ın Rus petrolü ve doğalgazına yaptığı ödemelerinse "Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece yüzde 0,2'sini" oluşturduğuna dikkat çekti.

Szijjarto, üye ülkelerin enerji güvenliğini zedeleyen önlemlerin önerildiği bir ortamda Avrupa dayanışması konusunda ders verilmesini reddettiklerini söyledi.

AB, Rus enerjisine olan bağımlılığını kademeli olarak ortadan kaldırma stratejisine göre hareket ediyor. Haziran ayında AB Komisyonu, 2027 sonuna kadar Rusya'dan doğalgaz ve petrol ithalatını sonlandırmaya yönelik yasa teklifi kabul etmişti.

Her ikisi de deniz bağlantısına sahip olmayan Macaristan ve Slovakya ise bu plana karşı güçlü çekincelerini dile getirerek hızlı kesintilerin, enerji güvenliklerini ve ekonomik istikrarlarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.