M2 Macbook Pro, M1'den daha yavaş! İşte sonuçlar

Apple'ın kısa süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği M2 işlemcili 13 inç Macbook Pro nihayet yurt dışındaki mağazalara ve müşterilere ulaşmaya başladı. Apple'ın yeni işlemcisi M2, M1 işlemcili cihazlara kıyasla performans artışı sunuyor olsa da, depolama tarafında aynı şeyin söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

Birden fazla YouTube kanalı tarafından paylaşılan testlere göre, 256 GB depolama alanı sunan M2 MacBook Pro, önceki nesil M1 işlemcili MacBook Pro'ya kıyasla daha yavaş bir SSD'ye sahip.

M2 Macbook Pro depolama konusunda geride kaldı

Disk okuma / yazma performansı konusunda ilk akla gelen uygulama olan Blackmagic Disk Speed ??Test ile yapılan kıyaslamalar sonucunda, M2 işlemcili Macbook Pro'nun yazma performansı konusunda yüzde 34, okuma performansı konusunda ise yüzde 50'ye varan oranda daha yavaş olduğu ortaya çıktı.

Bu durumu rakamlar ile ifade etmek gerekirse, test sonuçlarından birisi şöyle;

M1 MacBook Pro: 2900 MB/sn (okuma hızı) ve 2215 MB/sn (yazma hızı)

M2 MacBook Pro: 1446 MB/sn (okuma hızı) ve 1463 MB/sn (yazma hızı)

SSD hızındaki bu yavaşlığın sadece başlangıç modeline özgü olduğu iddia ediliyor. 512 GB depolama alanına sahip olan M2 Macbook Pro ile yapılan testlerde, M1 işlemcili modele çok benzer sonuçlar elde edildi. Yani daha fazla para ödediğinizde depolama tarafındaki bu performans kaybı ortadan kalkıyor.

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256 GB M2 MacBook Pro neden daha yavaş?

Created Tech isimli YouTube kanalı konuyu daha detaylı bir şekilde anlayabilmek için M2 Macbook Pro'nun alt kapağını çıkardı ve Apple'ın SSD konusunda bazı değişikliklere gittiğini fark etti. M1 işlemcili modelde 256 GB dahili depolama alanı, iki adet 128 GB NAND yongası birleştirilerek sunuluyor.

Cihazda birden fazla NAND yongası yer aldığında, paralel olarak daha yüksek hızlara çıkıyor. Ancak M2 işlemcili Macbook Pro'da tek bir 256 GB NAND yongası bulunuyor ve bu nedenle önceki nesil ile aynı SSD hızlarına ulaşamıyor. Apple'ın neden böyle bir değişikliğe gittiği şu anda bilinmezliğini koruyor.

Maliyetleri düşürmek ilk akla gelen gerekçe. Aynı değişikliğin Macbook Air'da yapılıp yapılmayacağı ise bilinmezliğini koruyor. Özetlemek gerekirse: M1 işlemciden, baz model M2 işlemcili bir bilgisayara geçenler CPU ve GPU performansında artış yaşarken, SSD tarafında yavaşlama ile karşılaşacak.

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