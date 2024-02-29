Lüleburgaz Kaymakamı, Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan sporcuyu kabul etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada birinci olan Bülent Döçler'i makamında kabul etti.

Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip sporcuyu tebrik etti.

???????Döçler'de çalışmaları hakkında Yüce'ye bilgi verdi.

Ziyarette Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan'da bulundu.

Emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Kırklareli'nde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri Demirköy, Vize ve Babaeski ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde sürücülerin evlalarını kontrol etti.

Ardından sürücülere emniyet kemeri hakkında bilgi verilip broşür dağıtıldı.

Traktör sürücüleri bilgilendirildi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi.

Ekipler, merkeze bağlı köylerde traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları ile kavşaklarda geçiş üstünlüğü gibi konularda bilgi verdi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.