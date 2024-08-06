Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor

Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube ekipleri, 1. etap çalışmalar kapsamında dere ıslahı, taşkın galerileri ve taşıt köprüsü yapımını sürdürüyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgaz Deresi ıslah projesi ile bölgedeki sel ve taşkın risklerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Dere ıslahının tamamlanmasıyla ilçenin en büyük problemlerinin birinin kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade eden Gerenli, projenin tamamlanmasıyla birlikte, dere çevresinde düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

DSİ yetkilerine teşekkür eden Gerenli, "Kentimizin geçmişten bu yana çözülemeyen sorunlarını tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içinde birer birer çözmeyi sürdüreceğiz." dedi.