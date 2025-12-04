Haberler

Brezilya Devlet Başkanı Lula: ABD'den Daha Fazla Gümrük Vergisi İndirimi Bekliyoruz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Brezilya mallarına yönelik gümrük vergilerinde daha fazla indirim beklediğini ifade etti. Lula, Washington'ın uyguladığı ek gümrük vergilerinin kaldırılmasının olumlu olduğunu belirtti.

BRASILIA, 4 Aralık (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva salı günü ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Brezilya mallarına yönelik gümrük vergilerinde daha fazla indirim beklediğini söyledi.

Lula çarşamba günü verdiği röportajda, ülkesinin yakında ticaretle ilgili iyi haberler alabileceğini belirtti.

Brezilya'dan ihraç edilen mallara uygulanan mevcut gümrük vergilerinin kaldırılması çağrısında bulunan Lula, Washington'ın kısa süre önce et, kahve ve meyve gibi ürünlere uygulanan yüzde 40 ek gümrük vergisini kaldırma kararını "oldukça olumlu" diye nitelendirdi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında birkaç hafta önce gerçekleştirilen görüşmenin ardından ABD, 200'den fazla Brezilya ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini kaldırmıştı.

ABD yönetimi, "gümrük vergisi artışını" Trump yönetiminin talep ettiği adımları atması için Brezilya'ya baskı yapmanın bir yolu olarak gerekçelendiriyordu.

Gümrük vergisi paketi, bazı Brezilyalı yetkililere yönelik yaptırımların da ilişkileri gerdiği bir dönemde ağustos ayında uygulanmaya başlandı. Sorun halen çözülmüş değil.

Lula, Washington'ın Brezilya ürünlerine yaptırım ve gümrük vergileri uygulamaya başladığı günden bu yana Trump ile daha önce de iki kez görüştüklerini söyledi.

Lula ve Trump eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında kısa bir görüşme yapmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
