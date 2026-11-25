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ABD öncülüğündeki bir konsorsiyum, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası iştiraki Lukoil International'ın Rusya dışındaki petrol ve doğal gaz varlıklarını satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Holding şirketi Eldridge tarafından yapılan açıklamada, konsorsiyumun önemli küresel enerji varlıklarını ABD ve müttefiklerinin mülkiyetine geçirmek amacıyla Lukoil International GmbH'yi (LIG) satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, Eldridge liderliğindeki konsorsiyumda, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Catena Investment Holding ve Xtellus Partners'ın yer aldığı kaydedildi.

İşlemin, gelişmekte olan ve diğer piyasalardaki enerji varlıklarının faaliyetlerini istikrara kavuşturmayı, enerji güvenliğini güçlendirmeyi, Amerikan aileleri ve işletmeleri için güvenilir enerji arzını desteklemeyi ve Amerikan vergi mükelleflerine milyarlarca dolar geri kazandırmayı amaçladığı ifade edilen açıklamada, Lukoil'in Rusya dışındaki petrol ve doğal gaz varlıklarının Rus ana şirketinden ABD öncülüğündeki konsorsiyuma devredileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu portföyün, Batı ve Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ve Kuzey Amerika'da, ABD'nin ortakları ve müttefikleri olan ülkelerde bulunan petrol ve doğal gaz arama ve üretim sahalarından rafinerilere, boru hatlarından dağıtım ve pazarlama faaliyetlerine kadar enerji değer zincirinin tamamını kapsayan varlıkları içerdiği bildirildi.

LIG'nin üretim faaliyetlerinin 11 ülkeye yayıldığı ve günlük yaklaşık 350 bin varil petrol eşdeğeri üretim gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, portföyde Balkanlar'ın en büyük rafinerisi olan Bulgaristan'daki Burgas Rafinerisi'nin yanı sıra Hollanda'daki Zeeland ve Romanya'daki Petrotel rafinerilerinin de bulunduğu aktarıldı.

Günlük toplam yaklaşık 350 bin varil işleme kapasitesine sahip söz konusu rafinerilerin binlerce kişiye istihdam sağladığı kaydedilen açıklamada, tesislerin Karadeniz, Balkanlar ve Kuzeybatı Avrupa pazarlarına hizmet verdiği, ABD'nin müttefiki ülkelere dizel dahil çeşitli petrol ürünleri tedarik ettiği bildirildi.

Açıklamada, LIG'nin ayrıca uluslararası ticaret şirketi LITASCO'ya ve Avrupa, Kuzey Amerika ile Orta Asya'daki 16 ülkede 2 binden fazla perakende satış istasyonuna sahip olduğu bildirildi.

Satın alma işleminin hisse takası yoluyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, konsorsiyumun PJSC Lukoil ve diğer Rus şirketlerine ait kısıtlı hisseleri, LIG'nin sermayesinin yüzde 100'ü karşılığında takas edeceği aktarıldı.

Açıklamada, bu hisselerin ödeme aracı olarak kullanılmasının işlem kapsamında Rusya'ya doğrudan nakit ödeme yapılmasını önleyeceği belirtilerek, DFC'nin ABD adına, Amerikan vergi mükelleflerine başlangıçta herhangi bir maliyet yüklenmeden şirkette ortaklık payı elde edeceği ifade edildi.

Satış bedelinin 5 yıl boyunca veya yaptırımlar kaldırılana kadar kısıtlamalara tabi bir saklama hesabında tutulacağı bildirilen açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından LIG bünyesindeki varlıkların PJSC Lukoil'in mülkiyetinden tamamen ayrılacağı belirtildi.

Açıklamada, satın alma işleminin ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) koşullu onayına, durum tespiti çalışmalarının tamamlanmasına ve diğer gerekli düzenleyici onayların alınmasına tabi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA