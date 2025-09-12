Lukaşenko ve Trump'ın Temsilcisi John Cole Görüşmesi

MİNSK, 12 Eylül (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi John Cole ile bir araya geldi. Görüşmede yaptırımlar, tutuklu meselesi ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik kapsamlı çabalar ele alındı.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, Belarus'ta tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılması konusunda Washington'un endişelerini gidermeye hazır olduklarını ifade etti. Lukaşenko ayrıca savaş ve barış başta olmak üzere her iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren küresel meseleler konusunda dürüst bir diyaloğun teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.

Ekonominin ikili işbirliği için en önemli alan olmaya devam ettiğini vurgulayan Lukaşenko, ülkesinin ABD ile ekonomik işbirliğini genişletmek istediğini kaydetti.

Cole ise ABD'nin Belarus ile ilişkilerini iyileştirmeye kararlı olduğunu dile getirdi. Belarus havayolu şirketi Belavia'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını ilk adım olarak nitelendiren Cole, tutuklu meselesinde kaydedilecek ilerlemenin ilişkilerin daha da normalleşmesini sağlayacağını ifade etti.

Cole ayrıca Washington'ın Minsk'teki büyükelçiliğini yeniden açmak ve Belarus ile ilişkilerini normalleştirmek istediğini de söyledi.