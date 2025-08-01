Lukaşenko'dan Çin ile İşbirliği Vurgusu

MİNSK, 1 Ağustos (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin ile tatbiki işbirliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu.

Lukaşenko, perşembe günü Belarus'taki yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmede Çin'in, en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu söyledi. Lukaşenko, an itibarıyla 8,5 milyar ABD dolarına ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin, Belarus'un Avrupa Birliği'nin tamamı ile gerçekleştirdiği ticaret hacmini 1 milyar dolar aştığını belirtti.

Ortak teknolojik kalkınma sürecini ilerletme ve Çin'in en son teknolojilerini ülkeye çekme konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Lukaşenko, imalat tezgahları, mikroelektronikler, petrokimyasallar ve farmasötiklerin öncelikli işbirliği sektörleri arasında yer aldığını belirtti.

Lukaşenko, devlet kurumları ve Belarus'un Çin Büyükelçiliği'ne pazar analizi ve yatırımcı katılımından koordinasyon ve proje kolaylaştırmaya kadar ortak proje geliştirme sürecinin tüm aşamalarında kapsamlı destek çağrısında da bulundu.