Lukaşenko: AEB'de Ortak Finans Pazarı En Kısa Zamanda Oluşturulmalı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrasya Ekonomik Birliğinde ortak finans pazarının bir an önce kurulması gerektiğini açıkladı. AEB kapsamındaki işbirliğinin potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını belirten Lukaşenko, üye ülkelerle birlikte farklı alanlarda ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) ortak finans pazarının en kısa zamanda oluşturulması gerektiğini belirterek, "Çok sayıda ülke, AEB'ye ilgi gösteriyor." dedi.

Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen AEB Forumu'nda konuştu.

AEB kapsamında işbirliğinin tüm alanlarda geliştiğini belirten Lukaşenko, "Üye ülkeler arasında karşılıklı ticaret hacmi iki kat arttı. Dış ticaret hacmi ise yüzde 37 arttı." ifadesini kullandı.

AEB kapsamında işbirliği potansiyelinin tamamıyla kullanılmadığını söyleyen Lukaşenko, AEB ülkelerinin birlikte uçak ve tren üretimi, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yapabileceğini dile getirdi.

Lukaşenko, "En kısa zamanda AEB'de ortak finans pazarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları tamamlamak, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde standart lisansla ilgili anlaşmayı onaylamak lazım. Çok sayıda ülke, AEB'e ilgi gösteriyor. Bu nedenle AEB kapsamındaki işbirliğinin gelişimini sağlamak lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AEB'de ulaşım bağlantılarının geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Minsk'e gelmediğine ve foruma çevrim içi katıldığına işaret eden Lukaşenko, "Buraya gelmediler ancak bir şeyler yapmayı bildiklerini söylüyorlar. Sebepleri başka yerlerde aramak lazım. Ermenistan, neden böyle bir yaklaşım sergiliyor? Demek burada sorun var. Bundan kaçınmamak lazım." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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