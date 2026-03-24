Lufthansa'nın Ortadoğu uçuşları sonbahara dek iptal

Lufthansa'nın Ortadoğu uçuşları sonbahara dek iptal
Almanya'nın önde gelen havayolu şirketi Lufthansa, Ortadoğu'daki birçok kente uçuşlarının 24 Ekim'e dek iptal edildiğini açıkladı. Dubai ve Tel Aviv uçuşları ise 31 Mayıs'a kadar durduruldu.

Almanya'nın en büyük havayolu işletmesi Lufthansa, 24 Ekim'e dek Ortadoğu'da çok sayıda kente uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Dubai ve Tel Aviv uçuşlarına ise şimdilik 31 Mayıs'a dek ara verildiği bildirildi.Alman Havayolları İşletmesi Lufthansa, Ortadoğu'daki çok sayıda havalimanına uçuşlarına sonbahara kadar ara verdiğini duyurdu.

Lufthansa'ya bağlı, Eurowings dışındaki tüm havayolu şirketlerini kapsayan ve Pazartesi günü işletmenin Frankfurt'taki merkezinden açıklanan kararla Abu Dabi, Amman, Beyrut, Dammam, Riyad, Erbil, Maskat ve Tahran seferleri 24 Ekim'e kadar, Dubai ve Tel Aviv seferleri ise 31 Mayıs'a kadar yapılmayacak.

Eurowings'in ise Beyrut ve Erbil'e uçuşlarının şimdilik 30 Nisan'a kadar durdurulduğu, gelişmelere göre bu tarihin daha sonra yeniden ele alınacağı bildirildi.

Lufthansa'nın açıkladığı 24 Ekim ve 31 Mayıs tarihleri, kendi markası dışında, işletmeye bağlı Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss ve Lufthansa Cargo'yu da kapsıyor.

Lufthansa Havayolları 2024 yılında yaklaşık 64,5 milyon yolcu taşırken, Lufthansa Grubu'na bağlı şirketlerin taşıdığı toplam yolcu sayısı 131 milyonu geçmişti. Dünyanın en fazla yolcu taşıyan havayolu şirketleri arasında Lufthansa Grubu, 2024 verilerine göre 12'inci sırada bulunuyor. Türk Hava Yolları ise söz konusu sıralamada 10'uncu sırada yer alıyor.

dpa,DW / ET

Kaynak: Deutsche Welle
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

