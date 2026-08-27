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Lübnan ve BAE'den ticaret anlaşması

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Lübnan ile BAE, ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı. Beyrut'ta düzenlenen törende bakanlar, ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi ve tarihi ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptını imzaladığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat ve BAE Dış Ticaret Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi'nin, başkent Beyrut'ta bir mutabakat zaptı imzaladıkları belirtildi.

Söz konusu mutabakat zaptıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırım alanlarındaki işbirliğini geliştirmenin hedeflendiği aktarılan haberde, bu adımla ayrıca Lübnan ile BAE arasındaki ekonomik ortaklığın güçleneceği ifade edildi.

Haberde, mutabakat zaptını imzalayan iki bakanın da ülkeleri arasındaki tarihi köklü ilişkilere dikkat çektikleri vurgulandı.

Kaynak: AA
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