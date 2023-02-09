Lübnan'dan Suriye'deki Depremzedelere Yardım Eli Güncel Haberler ARİDA SINIR KAPISI, 9 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'dan gelen ve Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Lazkiye vilayetindeki depremzedelere yardım götüren bir kurtarma aracı konvoyu Arida Sınır Kapısı'na ulaştı. Suriye'nin depremden zarar gören Lazkiye vilayetine yardım götürmek için Lübnan'ın kuzeyindeki Arida sınır kapısından Suriye'ye girmeye hazırlanan bir kurtarma aracı konvoyu, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) ARİDA SINIR KAPISI, 9 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'dan gelen ve Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Lazkiye vilayetindeki depremzedelere yardım götüren bir kurtarma aracı konvoyu Arida Sınır Kapısı'na ulaştı. Lübnan Kızılhaçı, Beyrut İtfaiyesi, Sivil Savunma, Afet Yönetim birimleri ve Lübnan ordusundan oluşan bir delegasyon da deprem kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Salı günü Suriye'ye gitmişti. Suriye'nin depremden zarar gören Lazkiye vilayetine yardım götürmek için Lübnan'ın kuzeyindeki Arida sınır kapısından Suriye'ye girmeye hazırlanan bir kurtarma aracı konvoyu, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) Suriye'nin depremden zarar gören Lazkiye vilayetine yardım götürmek için Lübnan'ın kuzeyindeki Arida sınır kapısından Suriye'ye girmeye hazırlanan bir kurtarma aracı konvoyu, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) Suriye'nin depremden zarar gören Lazkiye vilayetine yardım götürmek için Lübnan'ın kuzeyindeki Arida sınır kapısından Suriye'ye girmeye hazırlanan bir kurtarma aracı konvoyu, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Lazkiye Suriye Lübnan Güncel Haberler

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