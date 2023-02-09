Lübnan'dan Suriye'deki Depremzedelere Yardım Eli
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ARİDA SINIR KAPISI, 9 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'dan gelen ve Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Lazkiye vilayetindeki depremzedelere yardım götüren bir kurtarma aracı konvoyu Arida Sınır Kapısı'na ulaştı.
ARİDA SINIR KAPISI, 9 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'dan gelen ve Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Lazkiye vilayetindeki depremzedelere yardım götüren bir kurtarma aracı konvoyu Arida Sınır Kapısı'na ulaştı.
Lübnan Kızılhaçı, Beyrut İtfaiyesi, Sivil Savunma, Afet Yönetim birimleri ve Lübnan ordusundan oluşan bir delegasyon da deprem kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Salı günü Suriye'ye gitmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel