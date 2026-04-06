Lübnanlı aktivistler, İsrail'in saldırılarıyla evsiz bıraktığı ailelere yardım ulaştırarak umut oluyor

ETHEM EMRE ÖZCAN/MUHAMMED EMİN CANİK- Lübnan'da, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen aileler, kurulan çadırlarda ve geçici alanlarda zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ederken, gönüllülerin oluşturduğu dayanışma ağları, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sonrası ülkede 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, bunların yalnızca bir kısmı geçici barınma merkezlerine yerleştirilebildi.

Kalacak yer bulmayanlar ise sokaklardaki çadırlarda yetersiz koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Yerinden edilenlerin karşı karşıya kaldığı en temel sorunların başında barınma, sağlık hizmetlerine erişim ve gıda ihtiyacı geliyor. Özellikle kronik hastalığı bulunan kişiler için ilaç temini ciddi bir sorun haline gelirken, düzenli geliri olmayan aileler günlük bir öğün yemeğe dahi ulaşmakta zorlanıyor.

Bu tablo karşısında, ülkenin farklı bölgelerinde gönüllüler ve aktivistler bireysel girişimlerle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyor. Gönüllülerin oluşturduğu dayanışma ağları, saldırılarda evsiz kalan ailelere umut aşılıyor.

Lübnanlı aktivist Yara Sayegh ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışma ise bu dayanışma ağlarının yalnızca bir örneğini oluşturuyor.

Sayegh ve ekibi, sosyal medya üzerinden topladıkları bağışlarla Beyrut'taki bir kafeteryanın mutfağını kullanarak her gün yerinden edilen aileler için sıcak yemek hazırlıyor.

Gönüllüler, yalnızca yemek dağıtımıyla sınırlı kalmayıp kuru gıda, ilaç ve hijyen malzemelerinin yanı sıra battaniye, yatak ve sünger gibi temel ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyor.

Her gün değişen gönüllü sayısıyla faaliyetlerini sürdüren Sayegh ve arkadaşları, onlarca farklı noktada binlerce kişiye ulaşmaya çalışırken, artan maliyetler ve belirsiz finansman koşulları çalışmaların sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Yemek üretiminde kullanılan malzemelerden paketleme giderlerine kadar birçok kalemde yaşanan fiyat artışları, sahadaki insani yardım faaliyetlerini doğrudan etkiliyor.

"Bu saldırıların hiçbir gerekçesi yok"

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi veren Sayegh, "Sahada elimizden geldiğince yardım etmek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak en büyük ihtiyaç barınma, ardından sağlık hizmetleri geliyor." dedi.

Saldırılar ve yerinden edilme nedeniyle birçok kişinin düzenli gelirden mahrum kaldığını belirten Sayegh, ailelerin barınma, ilaç, gıda ve hijyen başta olmak üzere temel insani ihtiyaçlara erişimde zorlandığını ifade etti.

Topladıkları bağışlarla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, kuru gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri ulaştırdıklarını aktaran Sayegh, her gün farklı menüler hazırladıklarını kaydetti.

Sayegh, artan maliyetlere dikkati çekerek, "Her şey çok pahalı. Hem maddi desteğe hem de sahada görev alacak gönüllülere ihtiyacımız var. Bu sürecin ne kadar süreceğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıların sona ermesini temenni eden Sayegh, "Bizi dar bir alana sıkıştırıp bombalıyorlar. Bu saldırıların hiçbir gerekçesi yok." dedi.

Dünyaya çağrıda bulunan Sayegh, insanların din ve milliyet ayrımı gözetmeden dayanışma içinde olması gerektiğini belirterek, yaşanan insani krizlere karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

"Hiçbir şeyimiz kalmadı"

Ailesine sıcak yemek almak için sıraya giren 11 yaşındaki Fadıl Hac, Dahiye bölgesinden ailesiyle birlikte ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Gönüllülere teşekkür eden Hac, barış içinde evlerine dönmek istediklerini dile getirdi.

Yerinden edilenlerden Linda Taşviş de İsrail'in başlattığı saldırılar nedeniyle Dahiye'den ayrıldıklarını belirterek, "Dahiye'yi yerle bir ettiler. Dört kişilik bir aileyiz, yardıma ihtiyacımız var. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ev kiraları çok pahalı. Savaş çok zor. İsrail'de insanlık yok, kimseye acımıyor. Bizi bu hale getirdiler. Yardım eden kimse yok. Gidecek yerimiz yok." ifadelerini kullandı.

"Savaşın bitmesini ve bize yardım edilmesini istiyoruz"

70 yaşındaki Ali Hamadi ise Dahiye'deki evinin İsrail saldırılarında yandığını, hiçbir eşya alamadan evlerinden çıktıklarını anlattı.

İnsanların zor durumda olduğunu ve bazılarının sokaklarda kaldığını vurgulayan Hamadi, gönüllülerin sınırlı imkanlara rağmen ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Saldırıların sürmesi halinde koşulların daha da ağırlaşacağına dikkati çeken Hamadi, "Kimse savaş istemiyor. İnsanlar evlerine dönmek istiyor. Çok yorulduk. Savaşın bitmesini ve bize yardım edilmesini istiyoruz." dedi.