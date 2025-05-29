Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Starlink ile Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu ağı yetkilisiyle görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Starlink Uluslararası Lisanslama Direktörü Sam Turner'i Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Starlink ağının Lübnan'ı hizmet verdiği ülkeler listesine alması için Lübnan İletişim Bakanlığıyla sürdürdüğü istişare süreci ele alındı.

Turner, dünyanın 136 ülkesinde uydudan sağladıkları internet hizmetlerinin olumlu yönlerine dair bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Avn, daha sonra İletişim Bakanı Charles el-Hac ile bir araya gelerek, İletişim Bakanlığının Starlink ağıyla ile işbirliğini görüştü.