Haberler

Lübnan: İsrail Saldırılarında 68.000 Konut Yıkıldı, Ülke Topraklarının Yüzde 18'i Zarar Gördü

Lübnan: İsrail Saldırılarında 68.000 Konut Yıkıldı, Ülke Topraklarının Yüzde 18'i Zarar Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 68 bin konutun yıkıldığını, ülke topraklarının yüzde 18'inin zarar gördüğünü ve 3 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BEYRUT, 19 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 68.000 konutun yıkıldığını ve Lübnan topraklarının yüzde 18'inin zarar gördüğünü belirterek, ülkenin toparlanma ve reform sürecinde karşı karşıya olduğu zorlukların boyutuna dikkat çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avn, perşembe günü yabancı bir heyetle görüşmesinde saldırıların yol açtığı hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

245'i çocuk olmak üzere 3.500'den fazla kişinin ölümüne, 11.000 kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açan saldırıların etkilerinin devam ettiğini vurgulayan Avn, enkaz altında hala cansız bedenlerin olduğunu ifade etti.

Hasarın askeri hedeflerin ötesine geçerek konutlara, yollara, elektrik tesislerine, su altyapısına, okullara ve hastanelere kadar uzandığını belirten Avn, bu durumun yeniden inşa çalışmaları öncesinde yerlerinden edilenlerin geri dönüşünü zorlaştırdığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

Cemil Tugay'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli adliyede
Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?