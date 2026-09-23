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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suriyeli bakanlarla ekonomik bütünleşmeyi vurguladı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Suriyeli bakanlar heyetini kabul etti. Avn, bölgesel ekonomik bütünleşmenin önemini vurgularken Suriye Ekonomi Bakanı eş-Şaar ziyaretin ortaklık ve dengeye dayalı yeni sayfa açmayı amaçladığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriyeli bakanlardan oluşan heyeti kabulünde, bölgesel ekonomik bütünleşmenin önemini vurguladı.

Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Suriyeli bakanlardan oluşan heyeti kabul etti.

Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı olduğunun göstergesi olduğunu belirten Avn, bölgede ekonomik bütünleşme fikrini gündeme getirmeye büyük önem verdiğini ifade etti.

Avn, dengeli ilişkiler ve karşılıklı saygı temelinde harekete geçirilmesi gereken imkanlar bulunduğuna işaret ederek, Lübnan ve Suriye'nin özel coğrafi konumlarının, bölgedeki gerilim dönemlerinde iki ülkenin alternatif bir rol üstlenmesine olanak sağladığını kaydetti.

Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ise Lübnan ziyaretinin, iki ülke arasında ortaklıklar kurmayı ve ilişkilerde barış, sevgi, samimiyet ve dengeye dayalı yeni bir sayfa açmayı amaçladığını söyledi.

Heyette Suriye'nin ekonomi, sağlık, turizm, tarım ve ulaştırma bakanları bulunuyor.

Kaynak: AA
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