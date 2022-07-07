Lübnan, BM'nin Pozisyonuna Bakmaksızın Suriyeli Mültecileri Ülkelerine Gönderecek - Haberler

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Lübnan, BM'nin Pozisyonuna Bakmaksızın Suriyeli Mültecileri Ülkelerine Gönderecek

Xinhua - Güncel
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Lübnan, BM'nin Pozisyonuna Bakmaksızın Suriyeli Mültecileri Ülkelerine Gönderecek

BEYRUT, 7 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Lübnan'ın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) pozisyonuna bakmaksızın Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine yönelik ilk planını takip edeceğini söyledi.

BEYRUT, 7 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Lübnan'ın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) pozisyonuna bakmaksızın Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine yönelik ilk planını takip edeceğini söyledi. Şerafeddin söz konusu açıklamayı, bakanlığın süreci kolaylaştırmak için Suriye hükümeti ve UNHCR ile üçlü bir komite ve Türkiye, Ürdün ve Irak'la başka bir komite kurarak ayda 15.000 Suriyeli mülteciyi ülkelerine göndermeye yönelik bir planı açıklamasından iki gün sonra yaptı.

Özel bir yerel radyo olan Lübnan'ın Sesi radyosunun haberinde, Şerafeddin'in şu sözlerine yer verildi: "UNHCR, Lübnan'da Suriyeli mültecilere yardım ödenmesinin askıya alınması talebi de dahil olmak üzere ortaya konulan bir dizi maddeye karşı çıktı ve Lübnan'ın önerdiği üçlü komiteden çekildi." Bakan, "Yerlerinden edilmiş kişilerin dönüşünün güvenli ve onurlu şekilde gerçekleştirileceğine" dair güvence vererek, "mültecilere Suriye'de kendi köylerinde kurulacak barınaklar sağlanacağını" sözlerine ekledi. Şerafeddin, önümüzdeki hafta Suriye'ye giderek konuyu Suriyeli yetkililerle görüşeceğini de açıkladı. Şerafeddin Pazartesi günü Lübnan'ın ayda 15.000 Suriyeli mülteciyi ülkelerine göndermeyi planladığını ve bu önerinin Lübnan'daki UNHCR Temsilcisi Ayaki Ito'ya iletildiğini, Ito'nun da öneriyi değerlendirip Lübnan hükümetine yazılı bir yanıtla karşılık vereceğine söz verdiğini duyurmuştu. Lübnan, kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke olmayı sürdürüyor; hükümetin tahminine göre ülkede 1,5 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. Eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşayan Lübnan'da büyük mülteci nüfusu, ülkenin ekonomisi ve altyapısı üzerinde ağır bir yük oluşturuyor.

Xinhua / Güncel

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