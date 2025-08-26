Lübnan Başbakanı: Silahların Devletin Tekelinde Toplanması Süreci Başladı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde toplanması, ülke toprakları üzerindeki egemenliğin tesis edilmesi sürecinin başladığını ve bundan geri dönüşün olmadığını söyledi.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Selam, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

Görüşmede Selam, ABD heyeti ile Lübnan'daki genel durumu ve heyetin bölgedeki turunu değerlendirdi.

Selam, şunları kaydetti:

"Silahların devletin tekelinde toplanması, ülke toprakları üzerindeki egemenliğin tesis edilmesi, savaş ve barış kararlarının da devlet tekelinde olmasına ilişkin süreç çoktan başladı ve bundan geri dönüş yok.

Bu yol, Lübnanlıların her şeyden önce Taif Anlaşması'nda üzerinde uzlaştığı, Lübnan'ın ulusal talebi ve zorunluluğudur. Ancak, uygulanması onlarca yıldır gecikti ve bu da Lübnan'ın geçmişte birçok fırsatı kaçırmasına neden oldu."

Lübnan ordusunun tüm Lübnanlılara ait olduğunu ve onların güvenini kazandığını vurgulayan Selam, bu sebeple orduya gerekli desteği sağlamanın, ülkenin tüm bölgelerinde güvenlik ve istikrarın artırılması için temel bir dayanak olduğunu belirtti.

Selam, ayrıca, Lübnan'da yeniden yapılanma ve ekonomik toparlanma konusunda düzenlenecek uluslararası konferans için hazırlıkların devam ettiğini ve özellikle büyük bağışçılardan "net uluslararası taahhüt talep ettiklerini" vurguladı.

ABD heyeti de Lübnan hükümetinin son dönemde aldığı kararları, özellikle silah bulundurma hakkının sadece devlet ve devletin meşru güçleriyle sınırlandırılmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

ABD heyeti, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile de görüşmüştü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.