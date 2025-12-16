Haberler

Lübnan: Temmuzdan Bu Yana 380.000 Suriyeli Mülteci Geri Dönüş Yaptı

Güncelleme:
Lübnan, hükümet destekli plan ile temmuzdan bu yana 380.000 Suriyeli mültecinin geri döndüğünü duyurdu. Sosyal İşler Bakanı, geri dönenlerin Birleşmiş Milletler kayıtlarından kaldığını belirtti ve 74.000 mültecinin daha yıl sonuna kadar dönüş yapmayı isteğini ifade etti.

BEYRUT, 16 Aralık (Xinhua) -- Lübnan, temmuzda başlatılan hükümet destekli plan kapsamında 380.000 Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü duyurdu.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada geri dönenlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kayıt veritabanından kalıcı olarak çıkarıldığını söyledi. Bakan, 74.000 mültecinin daha yıl sonuna kadar dönüş yapmayı isteğini dile getirdiğini de kaydetti.

Seyyid, bu durumun Lübnan hükümetinin "yerinden edilmiş kişilerin Suriye'ye sürdürülebilir şekilde geri dönüşünü sağlama konusundaki sarsılmaz kararlılığını" ve ulusal ve uluslararası ortaklarla "mevcut ortaklığın etkinliğini" ortaya koyduğunu ifade etti.

Kişi başına düşen mülteci sayısı açısından dünyanın en yüksek oranlarından birine sahip olan Lübnan, ülkede bulunan 2 milyondan fazla Suriyeli mültecinin, kamu hizmetleri, ekonomi ve sosyal uyum üzerinde uzun süredir ciddi baskılar oluşturduğunu belirtiyor.

Lübnan hükümeti son yıllarda ulusal bir öncelik olarak mültecilerin geri dönüşüne yönelik çağrılarını artırırken, Suriye'deki koşulların hala zorlu olduğuna dikkat çeken insani yardım kuruluşları, geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu olması gerektiğini vurguluyor.

