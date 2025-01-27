Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş

Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike

Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

California'nın Los Angeles kentindeki yangın bölgesinde etkili olan yağmur, çamur seline neden olabileceği uyarıları yapıldı. Uzmanlar, yangın sonrası oluşan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan orman yangınlarının meydana geldiği bölgede etkili olan yağmurun yol açtığı çamur selinin, toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

YANGIN BÖLGESİNDE YAĞMUR BAŞLADI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Joe Sirard, Los Angeles'taki yangın bölgesinde hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sirard, yangın bölgesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun, yangın söndürme çalışmalarını olumlu etkilediğini ancak bazı bölgelerde çamur seline yol açtığını kaydetti.

Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike

ÇAMUR SELİ TEHLİKESİ

Çamur selinin yangından kalan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısında bulunan Sirard, az miktardaki yağışın dahi çamur seli riskini artırdığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.

Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
img

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
img

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak
img

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.